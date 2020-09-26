Eddie Newton: Doğru yoldayız

Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton, 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuşan İngiliz teknik adam Newton, "Arkadaşlarımın performansından gayet memnunum. Özellikle ilk yarıdaki performansımız. İkinci yarıda yorulduğumuz için performansımız biraz düşse de takımın genel performansından memnun olduğumu söyleyebilirim"

Newton sözlerini, "Her geçen hafta arkadaşlarımız oynatmak istediğimiz sistemi daha iyi anlıyorlar ve her hafta daha iyiye gidiyoruz. Önceki sistemden farklı bir sistem olduğu için alışmalarının zaman alması çok normal. Geçen seneden farklı bir sistem ile oynuyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde tamamladı