Edanur Tulum, 300 metrede Türkiye rekorunun sahibi oldu

Mersin’de, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 18 Yaş Altı Olimpik Deneme Yarışması’nda ilk günün müsabakaları tamamlandı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleşen organizasyon, Nevin Yanıt Spor Kompleksi’nde yapıldı. Sporcular, yarışmanın ilk gününde çeşitli branşlardaki müsabakalarda ter döktü.

Milli sporcu Edanur Tulum, Türkiye rekoruna imza attı

Milli atlet Edanur Tulum, organizasyondaki 300 metre branşında yarıştı Müsabakada 39.88 koşan Tulum, bu alanda 41.14’le Zehra Oral’a ait 18 yaş altı en iyi Türkiye derecesini geliştirdi.

Bu başarısıyla rekorun sahibi olan Eskişehirli genç sporcu, büyük sevinç yaşadı.

52 kentten 723 sporcunun katıldığı organizasyon, bugün gerçekleşecek müsabakaların ardından sona erecek. (AA)