Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı

İSTANBUL (DHA) - Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada bronz madalyanın sahibi oldu.
İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen 2019 Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'den bronz madalya geldi. Cirit atma branşında 59.62 metre atan Eda Tuğsuz, Türkiye adına bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
İSTANBUL (DHA) - Üniversite Yaz Oyunları'nda milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada bronz madalyanın sahibi oldu.
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