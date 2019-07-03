Eda Özrodop’tan büyük başarı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, Portekiz’de düzenlenen Biathle-Triathle Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Şampiyonası Portekiz’in Madeira adasında gerçekleşti. Milli formayla mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, U13 Kızlar thriatle (yüzme, koşu, lazerli silah kombinasyonu) dalında 05:35,13 derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. U13 Mix kategorisinde Tuğra Yüksel ile birlikte yarışan Özrodop, 11:22,07 derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

"GURURLUYUM"

Ödül sevinicini ailesiyle birlikte yaşayan Eda Özrodop, Türk bayrağı ile kürsüde olmaktan dolayı gururlandığını söyledi. Avrupa’da ilk defa yarışmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Özrodop, “Farklı ülkelerden gelen sporcularla yarışmak çok güzel bir duyguydu. İlk kez uluslararası bir organizasyonda yer alıyorum. Bu benim için çok heyecanlı ve önemli bir tecrübe oldu. Türk bayrağımızla kürsüde yer aldığım için gururluyum. Kazandığım bu başarı bir başlangıç. Bu başarıda ailem, antrenörlerim ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bana hep destek oldular. İnşallah bundan sonra daha fazla çalışarak uluslararası yarışlarda şampiyonluk yaşamak istiyorum” diye konuştu.

SIRADAKİ HEDEF, FLORİDA

Portekiz’de elde ettiği ikinciliğin yanı sıra son iki yılın Türkiye Şampiyonu olma özelliği taşıyan Eda Özrodop, Amerika’da Biathle -Triathle Dünya Şampiyonası’nda boy gösterecek. Genç sporcu, 23-27 Ekim 2019 tarihlerinde Florida eyaletinde yapılacak yarışlarda milli formayla madalya için mücadele edecek.

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