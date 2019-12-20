Eda Özrodop mesafe tanımıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, Bursa Büyük Atatürk Koşusu’nu ilk sırada tamamladı.

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Atletizm Federasyonu Bursa İl Temsilciliği’nin birlikte düzenlediği Okullar-Kulüpler Büyük Atatürk Koşusu tamamlandı. Botanik Park’ta yapılan yarışlarda Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Eda Özrodop, 1500 metre yarışlarını 5.31 derecesiyle tamamlayarak yıldız kızlar kategorisinde birincilik madalyasının sahibi oldu.

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