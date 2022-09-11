Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2022 UCI Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Kupası yarı finalinde Eskişehirli milli bisikletçi kardeşler Eda ve Gökay Konuk start aldı. Paris'te Türk bayrağını dalgalandıran milli sporculardan Eda Konuk 16, Gökay Konuk ise 30'uncu sırada turnuvayı tamamladı. Yarışmaya kendi imkanlarıyla hazırlanan kardeşlerin kullandığı bisikletler, 5 gün önce Almanya'nın Düsseldorf kentinde park halindeki araçlarından çalınmıştı.

Hırsızlık olayı nedeniyle turnuvanın Paris ayağında yarışamayacaklarını açıklayan Konuk kardeşler, daha sonra buldukları bisiklet desteği sayesinde yarışmaya katılma kararı almışlardı. Paris'te Türkiye'yi temsil etmenin kendilerini gururlandırdığını ve tüm zorluklara rağmen mücadeleye devam etmelerinin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Gökay Konuk, kendilerini destekleyenlere teşekkür etti. (İHA)