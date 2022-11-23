Fenerbahçe Opet ve Milli Takım kaptanı Eda Erdem, Arina Fedorovtseva ve Macris Carneiro hakkındaki sorulara yanıt verdi. Fenerbahçe Yöneticisi Simla Türker Bayazıt, sarı-lacivertli takımın bu sezonki hedefini açıklarken yönetim olarak projelerini anlattı.





BAYAZIT: FİNALLERE ADIMIZI YAZDIRMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

-Lige kupa ile başladınız. En büyük rakiplerinizden biri Vakıfbank'ı mağlup ettiniz. Bu sezon çıtayı nereye koyuyorsunuz

Bu özel kupa, bu sezona nasıl başladığımızı ve neyi hedeflediğimizi gösteren bir kupa oldu aslında. Tabi ki finallere adımızı yazdırmak en büyük hedefimiz. Güzel bir kupa ile sezonu açtık ve diğer kupaların habercisi olarak görüyoruz.

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'TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPTIK'

-Toplumsal cinsiyet eşitliği için Heforshe hareketine katıldınız. Hatta Başkan Ali Koç, ‘Eşitliğin Liderleri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü siz aldınız. Benzer projeleriniz olacak mı, kız çocuklarıyla ilgili çalışmanız var





2018 yılında Tüpraş'ın desteğiyle Birlemiş Milletler Kadın biriminin yürüttüğü HeforShe hareketine destek vermeye başladık. Kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bu aslında bizim, Fenerbahçe'nin bir kültürü haline geldi. Kadınların spor ve spor yoluyla güçlenmesi için birçok projelere imza attık, atmaya devam edeceğiz.

Kulübümüzde hem sporcularımıza hem de profesyonellerimize eşitlik eğitimleri verdik. Kız çocuklarını futbolla tanıştırdık, spor okullarında onların eğitimine başladık. 2021 yılında Kadın Futbol Takımımızı hayata geçirdik. 'Kadına Yönelik Şiddet' haftasında hem sporcularımızla hem çalışanlarımızla kamu spotları çektik. Bütünsel yaklaşıyoruz bu olaylara. Devamı gelecektir. Biz spor kulübü olarak bunu Türkiye'de ilk yapan sivil toplum kuruluşu olduk. Diğer spor kulüplerinin bizleri takip ettiğini gözlemliyoruz. Ne mutlu ki örnek olabiliyoruz. Bir kişiye bile faydamız dokunuyorsa bu bizim için çok kıymetli.





-F.Bahçe bu 10 Kasım’da ilk kez tüm tv kanallarında ve mecralarda yer alan bir Atatürk klibi yayınlandı. Benim dikkatimi başrolde kadın sporcunuz Buse Naz Çakıroğlu'nu kullandınız. Bilinçli bir seçim miydi?

Bizim atamıza bağlılığımız, ona olan sevgimiz, özlemimiz aslında filmin başrolü. Tabii ki kadın sporcularımız filimde yer aldılar. Belki bir tık onları öne çıkarmış olabiliriz cumhuriyet kadınları olarak. Olimpiyat madalyası almış, dünya arenasında ülkemizi, bizi temsil etmiş kadın sporculara sahibiz. Bunda da gurur duyuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü camiası olarak atamızla ayrı bir bağ kurduğumuza inanıyorum. Bundan da büyük gurur duyuyorum. Çok güzel bir film yaptık. Cumhuriyetin 100. yılı bizim için çok değerli. Çeşitli projelere imza atmaya devam edeceğiz.

Fener Alayı yürüyüşünü yaptık 29 Ekim'de. Çok önemli bir kupa kazandık o gün. O kupanın önemi aslında bizim için manevi değeri çok çok büyük. Müzemizde 29 Ekim 2022 etiketiyle yerini aldı. Atamızla olan bağlılığımızı yansıtan farkındalıklarımız ileriki günlerdeki projelerimizle devam edecek.

EDA DÜNDAR: ARINA ÇOK GÜZEL OYNADI

Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem ise takım arkadaşı Arina'ya yaptığı jestin arka planını anlattı. Son oynanan Galatasaray derbisindeki tribünlerdeki doluluğa dikkat çeken Erdem, diğer takıma arkadaşı Macris ile ilgili soruya cevap verdi.

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Sezona Şampiyonlar Kupası ile başladınız. Vakıfbank'ı mağlup ettiniz. Kaptan olmanıza rağmen kupayı Arina'nın kaldırmasınız istediniz...

Benim Fenerbahçe'de bu kendimce yapmak istediğim bir şeydi her zaman. Gençleri teşvik edebilmek ve onlara güzel hatırlar bırakabilmek en büyük hedefim. O yüzden kupayı kazandığımızda Arina çok güzel performans sergilemişti. Ben de bu anı ölümsüzleştirmek ve onun için çok güzel bir hatıra kalmasını istediğim için kupayı ona vermiştim. Bu benim daha önce de yaptığım bir şeydi. Kendime uyguladığım bir geleneğim.

MACRIS TRİBÜNLE İLETİŞİMDE OLMAYI SEVİYOR"

Macris de buradayken onu sormak istiyorum. İnanılmaz adapte oldu takıma, taraftar ile hemen kaynaştı. Kaptan gözüyle nasıl yorumlarsınız?

Macris çok sıcak kanlı biri ve ülkesinde de voleybol çok seviliyor. Kendisi hep söylüyor, maç sonlarında tribünlerle taraftarla iletişimde olmayı çok sevdiğini dile getiriyor. Burada da herkes onu çok güzel karşıladı zaten. O da aynı sevgiyi karşılıklı onlara vermek için maç sonu tribünlerin yanına gidiyor. Çok profesyonel çok değerli bir arkadaşımız. Onunla aynı takımda olmaktan tüm takım arkadaşlarım gibi ben de çok mutluyum.





"VOLEYBOL ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Fenerbahçe ve milli takım için önemli bir figürsünüz. Voleybol Türkiye'de yükseliş trendinde. Neler söylersiniz?

Voleybol son yıllarda inanılmaz yükselişte. Mutlu oluyorum. Galatasaray ile derbi maçı oynadık. Onların ev sahipliğinde olan mücadelede tek boş koltuk görmedim. Bu çok değerli bizler için. Biz voleybolun ülkenin her yerine hatta Avrupa'ya dünyaya yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu görünce çok büyük mutluluk ve gurur yaşıyorum. Altın çağlarını yaşıyor diyebiliriz. Ben de o döneme denk geldiğim için çok mutluyum. Bunu gidebildiği yere götürmek için hatta çıtayı yükseltmek için her şeyi yapacağız. Ben de hem kulübümde hem de milli takımda elimden geldiğince takım arkadaşlarıma destek olmaya devam edeceğim.



