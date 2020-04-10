Corona virüs etkisini göstermeye devam ederken alınan tedbirler artırılıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ücretsiz maske dağıtımına ilişkin açıklama da geldi. Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletilirken, toplu taşıma ve marketlere maskesiz girmek yasaklanmıştı. Daha önce PTT tarafından dağıtılacağı belirtilen ücretsiz maskeler, alınan yeni kararla birlikte, İstanbul’da eczaneler tarafından dağıtılıyor. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirilmişti. Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecek.

Eczane ücretsiz maske dağıtımı ne zaman başlayacak?

Ücretsiz maske için öncelikle herkesin telefonuna SMS ile kod gönderilecek. Kodu alan kişiler eczanelere gidip TC kimlik numaralarını ve cep telefon numaralarını vererek maskelerini alacak.

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Dün itibariyle ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. Bugün öğlen itibariyle İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 5'er yüz adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz" dedi.

Sarıalioğlu, “Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (sms) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak. Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyeceğiz. 5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok. O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek" şeklinde konuştu.

Eczanelerden ücretsiz maske kaç adet alınıyor?

* Sağlık Bakanlığı’nın temin edeceği maskeler İstanbul Ecza Koop, Selçuk Ecza ve Allianz Healthcare depolarına ulaştırılacak ve eczanelerimize dağıtımı yapılacak.

* Eczanelerimizin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekmektedir. Talepler Bakanlık tarafından takip edileceği için tek bir depo üzerinden talepte bulunulması önemlidir. 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza ’10 gün için kişi başına 5 adet maske’ verilecektir.

* Vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelerimize bildirerek maske alabilecektir. Eczacılarımız, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sistemin’de açılacak yeni bir butona girecektir. TİTCK tarafından hangi sistemin kullanılacağı belirlendikten sonra sizlerle ayrıca paylaşılacaktır.

e-Devlet maske başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?

– E Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “ücretsiz maske talebi” yazın.

– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz

– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız ‘Aile Bireyi Ekle’ seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.

– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki ‘Maske Siparişi Ver’ butonuna basın.

ePTTAVM maske başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

*Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

*Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

*Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

*PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.



