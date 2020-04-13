Eczane ücretsiz maske SMS kodu geldi mi, nasıl alınır? Eczanelerden ücretsiz maske ne zaman ve nasıl alınacak? sorularının yanıtları google üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelerden ücretsiz maske dağıtılacağı açıklanmıştı. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında, gelen SMS kodu ile eczanelerden ücretsiz olarak maske alınabilir. Vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefon numaralarını eczacıya vererek, telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebilecek.

Kişi başı 5 adet verilecek olan ücretsiz maske 20 ila 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için temin edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek olan maske şifresi, 10 günde bir 5 adet maskenin alınmasına imkan tanıyacak.

Eczanelerden ücretsiz maske ne zaman ve nasıl alınacak?

Maske almak için Sağlık Bakanlığı tarafından telefonunuza gönderilen bir koda sahip olmanız gerekiyor. Bu kod olmadan maske alamazsınız. Bazı vatandaşlara kod gönderilirken, bazılarına ise henüz kod gönderilmedi. Kod gönderilmeyen kişilere birkaç gün içerisinde SMS gönderilmesi bekleniyor. Maske kodu E-Devlet üzerinden sorgulanamıyor.

Eczane ücretsiz maske SMS kodu geldi mi, nasıl alınır?

E-devlet’te gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ücretsiz maske başvuruları başladı. Kişiler TC kimlik numaraları, ad soyad, aile, iletişim bilgileri ve adres girerek maske başvurusunda bulunabilecek. Başvurunun ardından talepte bulunanlara kod veriliyor. Şifresi bulunmayan vatandaşların, eczanelerden ücretsiz maske temin etmesi mümkün olamayacak.

e-Devlet maske başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?

– E Devlet’e giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “ücretsiz maske talebi” yazın.

– Açılan sayfada kişisel bilgileriniz ile iletişim bilgilerini doldurunuz

– Diğer aile bireylerinizi eklemek istiyorsanız ‘Aile Bireyi Ekle’ seçeneğini kullanın ve aynı şekilde o kişinin de kimlik bilgilerini girin.

– Son olarak güvenlik sorusunu ve verdiğiniz bilgilerin doğruluğunu onayladıktan sonra en attaki ‘Maske Siparişi Ver’ butonuna basın.