Misli.com Sultanlar Ligi'nde 5. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Ankara ekibi İlbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu.

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Sarı kırmızlılarda en skorer isimler Anthi ve Ayçin oldu

Mücadelede sarı kırmızılı ekipte Anthi Vasilantonaki ve bu sezonun yeni transferi Ayçin Akyol 9 sayı üreterek maçın en skorer isimleri oldu.

Galatasaray HDI Sİgorta bu sonuçla Misli.com Sultanlar Ligi'ni yenilgisiz bir şekilde sürdürüyor.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak

Sarı kırmızılılar, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Mücadele 20 Kasım Pazar günü saat 15.00'da başlayacak ve Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.





Türk Hava Yolları galibiyetle devam ediyor

Naz Aydemir Akyol'lu Türk Hava Yolları ligin yeni takımlarından Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadelede 3-0 ile gülen tarafa Türk Hava Yolları oldu.

Kanadalı Kiera Van Ryk en skorer isim

Maçın en skorer ismi 19 sayı ile Kanadalı Kiera Van Ryk olurken, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'da en skorer isim ise 13 sayı ile Angela Maria Leyva oldu.

Bu sonuçlarla Türk Hava Yolları Misli.com Sultanlar Ligi'nde beş hafta sonunda tek yenilgi ile mücadelesine devam ederken, Adana ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor üçüncü yenilgisini almış oldu.

Fenerbahçe Opet set vermeden kazandı

Sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupasını alarak başlayan Fenerbahçe Opet, Ankara ekibi PTT'yi set vermeden 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın en skorer ismi 14 sayı ile Brezilyalı smaçör Ana Cristina De Souza oldu.

PTT ise Merve Tanyel, Elif Boran ve Janset Cemre Erkul 7 sayı kaydeti. Bu sonuçla sarı lacivertli ekip Misli.com Sultanlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini alırken, PTT ise ligde ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Eczacıbaşı beşte beş yaptı

Günün son maçında Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank mücadelesine tanık olundu. Voleybolseverlerin "El Clasico" diye tabir ettiği mücadelede rakibine set vermeden maçı kazanan turuncu beyazlı ekip oldu.





Eczacıbaşı Dynavit, son şampiyon VakıfBank'ı kendi evinde 3-0 mağlup ederek deyim yerindeyse gövde gösterisi yapmış oldu. Mücadelede öne çıkan isimlerden ziyade başantrenörlerin karşılaşması da dikkat geçti.

Ferhat Akbaş-Giovanni Guidetti mücadelesinde kazanan "Ferhat Akbaş"

Eczacıbaşı Dynavit ekibini çalıştıran başantrenör Ferhat Akbaş, rakip takım VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti'nin bir dönem VakıfBank'ta yardımcı antrenörlüğünü de yapmıştı.

Boskovic Egonu'yu geçti

Maçta ön plana çıkan isimlere baktığımızda ise Sırbistan Milli Takımı ile Dünya şampiyonu olan Sırp yıldız Tijana Boskovic'i görüyoruz. Boskovic 18 hücum sayısı, 4 servis sayısı ile toplamda 22 sayı üretti.

Maçta en skorer ikinci isim ise tüm dünyanın konuştuğu İtalyan yıldız Paola Egonu oldu. Egonu 17 hücum sayısı, 1 blok sayısı ile toplamda 18 sayı üreterek takımın en skorer ismi oldu.

Turuncu beyazlı ekipte yeni transfer Irına Voronkova 13 hücum sayısı üretirken, Filenin Sultan'larının başarılı isimlerinden biri olan Hande Baladın ise 12 hücum sayısı kaydetti.

Zehra Güneş 9 sayı üretti

VakıfBank tarafında ise Filenin Sultanlarının da başarılı ismi Zehra Güneş 4 hücum sayısı, 4 blok sayısı ve 1 ace sayısı ile toplamda 9 sayı üretti. Brezilya Milli takımının da yıldızı olan Gabi Guimaraes ise 5 hücum sayısı, 2 blok sayısı ile toplamda 7 sayı kaydetti.

Bu sonuçla maçtan galip ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde beşinci haftanın sonunda beşte beş yaparak mücadelesine devam ediyor. Turuncu beyazlı ekip 19 Kasım Cumartesi günü Ankara ekibi PTT ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

VakıfBank ilk yenilgisini aldı

VakıfBank ise bu sonuçla Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk yenilgisini almış oldu. Son şampiyon ligin altıncı haftasında ise Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele 20 Kasım Pazar günü saat 14.00'da başlayacak.

Günün bir diğer karşılaşması ise Bolu Belediyespor ile Aksaray ekibi Kuzeyboru arasında oynandı. Bolu Belediyespor, konuk ekibe 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Bolu Belediyespor'da 18 sayı ile takımın en skoreri olan Ceren Kapucu yenilgiyi önleyemedi. Maçın ve takımının en skorer ismi olan Belaruslu pasör çaprazı Hanna Klimets 20 sayı üretti.

Alınan sonuçla Bolu Belediyespor ligde beşinci yenilgisini aldı. Kuzeyboru ise Misli.com Sultanlar Ligi'nde ikinci galibiyetini almış oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. hafta son maçı bugün oynanacak

Misli.com Sultanlar Ligi'nin beşinci haftası Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynanacak karşılaşma ile tamamlanacak. Karşılaşma TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.