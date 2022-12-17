VakıfBank, 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup ederek finalde Imoco Conegliano’nun rakibi oldu. VakıfBank’ta Paloa Egonu 29 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken; Gabi 12, Chiaka Ogbogu 11 sayı kaydetti.

2022 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın yarı final karşılaşmasında VakıfBank’a 3-0 mağlup olan Eczacıbaşı Dynavit ise 3.'lük mücadelesi için Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile karşı karşıya gelecek. 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda şampiyon 18 Aralık Pazar saat 16.00’da başlayacak Imoco Conegliano-Vakıfbank maçı ile belli olacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Maroszek Wojciech (Polonya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Saliha, Yaprak, Laura, Elif

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ogbogu, Ayça (L), Derya

Setler: 21-25, 19-25, 23-25

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)