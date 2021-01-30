Eczacıbaşı’ndan muhteşem geri dönüş

Misli.com Sultanlar Ligi 26. Hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk eden Eczacıbaşı VitrA, 2-0 geri düştüğü karşılaşmada 3-2 galip geldi. Derbinin en skorer ismi 40 sayıyla Tijana Boskovic oldu.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Eczacıbaşı VitrA: Hande, Beyza, Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Saliha, Mirkovic, Fatma, Merve, Melisa

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla, Kosheleva, Ergül, Ryhkliuk, Güldeniz, Selin, Gizem (L), İlkin, Nilay, Beren, Derya, Sezen

Setler: 3-2 (23-25, 19-25, 20-25, 29-27, 16-14)

Süre: 143 dakika (31,30,26,35,21)

İHA