Eczacıbaşı yeni sezona iddialı giriyor

Arıcı, yeni sezona hazır olduklarını söylerken, "Güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Geçen hafta Ankara'da 3 maç oynadık ve yeni sezon öncesi kendimizi görmemiz açısından iyi bir turnuvaydı. Önümüzde Fenerbahçe derbisi var ve sezonu bu maçla açacağız. Bu sezon 4 kupa için yarışacağız ve tüm kupları kaldırmak istiyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇI KOLAY OLMAYACAK"

Lige Fenerbahçe maçıyla başlamanın önemine değinen Arıcı, "Sezona derbi maçıyla başlamak güzel. Güçlü ve iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Kolay maç olmayacak ama savaşacağız" diye konuştu.

GÜVELİ: ÇOK GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR

Sezon başı hazırlıklarının verimli geçtiğini dile getiren Güveli, "Çok iyi hazırlandık. Kupa maçlarında da belli bir noktaya geldik. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Çok güçlü bir kadro olduk ve takımım da güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"İLERLEYEN ZAMANDA DAHA FARKLI BİR YASEMİN GÖRECEKSİNİZ"

Uzun süren sakatlığı sonrası hazır olduğunu belirten 23 yaşındaki sporcu, "Çok çalıştım. 13 ay boyunca sezonun ilk maçını bekledim. Yeniden takımımın yanında olduğum için çok mutluyum. Yeni yeni adapte oluyorum ve ilerleyen zamanda daha farklı bir Yasemin göreceksiniz" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIZ"

Fenerbahçe maçı için de Güveli, "Rakibimiz güçlü ancak Fenerbahçe her zaman güçlü bir takım. Aynı şekilde VakıfBank da güçlü bir takım. Saha içinde neler yapabileceğimizin farkındayız ve teknik ekibimiz de bunun için çalışıyor. İyi bir sonuç alacağız ve iyi bir maç olacak" dedi.

"ECZACIBAŞI HER ZAMAN KUPAYA GİDEN BİR TAKIM OLDU"

Sezon sonu 4 kupayı da müzelerine getirmek istediklerine vurgu yapan Güveli, "Eczacıbaşı her zaman kupaya giden bir takım oldu. Bu yıl da bunu devam ettirmek ve 4 kupayı da kazanmak istiyoruz. Bunu başarabilecek bir takımız ve bunun için çalışacağız" açıklamasında bulundu.