Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu öncesi takımın başına Ferhat Akbaş’ı getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü, yardımcı antrenör görevi için de Polonya’dan Przemyslaw Kawka’yı transfer etti." denildi.

Son olarak Ferhat Akbaş ile ülkesinin Chemik Police takımında görev yapan Kawka, yaptığı açıklamada, Eczacıbaşı VitrA ailesine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Eczacıbaşı, dünyada saygı duyulan en iyi voleybol kulüplerinden birisi. Oradaki atmosfer ve başarılı işleyişle ilgili birçok güzel şey duydum ve eminim ki sıkı bir takım çalışmasıyla önümüzdeki sezon hedeflerimize ulaşacağız. Takımla ve taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA