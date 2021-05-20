Eczacıbaşı VitrA, Yasemin Güveli ile sözleşme yeniledi

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapısından yetişen orta oyuncu Yasemin Güveli ile sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada gençlere verilen önem vurgulanırken yönetim kurulu üyesi Sacit Basmacı, “Yasemin altyapımızdan gelişen genç oyuncularımızdan birisi. Kulübümüzün altyapıya verdiği destek ile daha nice voleybolcular yetiştirmeyi planlıyoruz. Yasemin’le birlikte uzun yıllar beraber olmak ve yeni başarılar kazanmak istiyoruz” dedi. Öte yandan, 2017 yılında A Takım’a yükselen ve kısa sürede turuncu beyazlılar ile önemli başarılara imza atan genç oyuncu Yasemin Güveli ise, “8 senedir formasını gururla giydiğim, ailem gibi gördüğüm ve gelişmemde çok büyük etkisi olan Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün formasını önümüzdeki sezonlarda da giymeye devam edeceğim için çok mutluyum. Kişisel gelişimime devam etmek ve takımıma verebileceğim en büyük katkıyı vermek hedefim. Sağlıklı ve başarı dolu sezonlar olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

YASEMİN GÜVELİ KİMDİR?

Eczacıbaşı altyapısında yetişen 1999 doğumlu Yasemin Güveli, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

Turuncu beyazlı formayla ilk A Takım tecrübesini 2017-2018 sezonunda yaşayan Yasemin, sırasıyla Beşiktaş ve Karayolları takımlarında kiralık oynadıktan sonra 2019-2020 sezonunda yuvaya döndü.

Altyapı Milli Takımlarında da yer alan Yasemin, Genç ve Yıldız Milli Takımlarıyla Dünya Şampiyonası dördüncülüğü, Avrupa Gençler Şampiyonası’nda üçüncülük ve 2015 EYOF Şampiyonluğu yaşadı.

2018-2019 Vestel Venus Sultanlar Ligi lig etabını, en çok blok yapan orta oyuncu olarak tamamlayan Yasemin, yeniden yuvaya döndüğü 2019-2020 sezonunda takımının iki önemli başarısına katkı sağladı. Sezonu 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak açan Yasemin, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gümüş madalya elde ederek A Takım kariyerinin en büyük başarılarından birine imza attı.

2020 Şampiyonlar Ligi grup etabında, 6 maçta oynadığı 20 sette toplam 22 blok yapan genç oyuncu, bu etabın en iyi blok yapan oyuncusu oldu.

Yasemin, 2020-21 sezonunda ise turuncu beyazlı formayla 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu elde etti.



