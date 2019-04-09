Eczacıbaşı VitrA, yarı final serisine başlıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off yarı final etabında Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Eczacıbaşı VitrA, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yarın oynanacak karşılaşmayla yarı final mücadelesine başlayacak olan turuncu-beyazlılar, sezon içerisinde Galatasaray ile üç kez karşılaşmış ve yenilgi almadan sahadan ayrılmıştı.

Yarı final serisi öncesi açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Büşra Kılıçlı, “Galatasaray, sezon içinde oynadığımız maçlarda bizi zorlayan bir rakip oldu. Önümüzdeki maçlarda da sahaya başından sonuna tam konsantre bir şekilde çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor ve artık sezon sonuna yaklaştıkça, en iyi takım oyunu ve performansımızla savaşmaya hazır olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Yarı final birinci maçı Galatasaray HDI Sigorta’nın ev sahipliğinde, yarın saat 19:30’da, TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

İHA