Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ergül Eroğlu, Boskovic, Kim, Beyza Arıcı, Lloyd (Buse Melis Kara, Simge Aköz, Gamze Kılıç, Pereira, Yasemin Güveli)
Türk Hava Yolları: Lynn, Özgenur Yurdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Ada Germen, Yasemin Özel, Nursevil Aydınlar, Funda Bilgi, Büşra Şahin)
Setler: 26-24, 25-19, 25-18
Süre: 84 dakika (31, 26, 27)