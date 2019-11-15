Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

15 Kasım 2019, Cuma 22:58
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Eczacıbaşı VitrA - Türk Hava Yolları maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Türk Hava Yolları’nı 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Ergül Eroğlu, Boskovic, Kim, Beyza Arıcı, Lloyd (Buse Melis Kara, Simge Aköz, Gamze Kılıç, Pereira, Yasemin Güveli)

Türk Hava Yolları: Lynn, Özgenur Yurdagülen, Havlickova, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Ada Germen, Yasemin Özel, Nursevil Aydınlar, Funda Bilgi, Büşra Şahin)

Setler: 26-24, 25-19, 25-18

Süre: 84 dakika (31, 26, 27)

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