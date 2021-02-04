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Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çeyrek finalde

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap maçlarının son gününde Rusya temsilcisi Dinamo Moskova’yı 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, namağlup grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

04 Şubat 2021, Perşembe 19:57 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çeyrek finalde

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova’ya konuk oldu. Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya’nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu’nda oynandı.

Eczacıbaşı VitrA, 25-16, 19-25, 25-14 ve 25-18’lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselmeyi önceki maçta garantileyen Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 6. mücadeleyi de kazandı.

SALON: Yantarny Kaliningrad

HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Sonja Simonovska

ECZACIBAŞI VİTRA: Saliha, Beyza, Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Fatma, Yasemin

DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Fetisova, Goncharova, Bibina (L), Krotkova, Pospelova, Klimets, Babeshina

SETLER: 25-16, 19-25, 25-14, 25-18

SÜRE: 98 dakika (25, 24, 24, 25)

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