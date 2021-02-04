Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova’ya konuk oldu. Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya’nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu’nda oynandı.
Eczacıbaşı VitrA, 25-16, 19-25, 25-14 ve 25-18’lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Çeyrek finale yükselmeyi önceki maçta garantileyen Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 6. mücadeleyi de kazandı.
SALON: Yantarny Kaliningrad
HAKEMLER: Dobromir Dobrev, Sonja Simonovska
ECZACIBAŞI VİTRA: Saliha, Beyza, Elif, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Simge (L), Fatma, Yasemin
DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Fetisova, Goncharova, Bibina (L), Krotkova, Pospelova, Klimets, Babeshina
SETLER: 25-16, 19-25, 25-14, 25-18
SÜRE: 98 dakika (25, 24, 24, 25)