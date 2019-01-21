Eczacıbaşı VitrA, Rusya deplasmanında

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. haftasında yarın Rusya temsilcisi Dinamo Kazan ile deplasmanda karşılaşacak.

Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak.

Karşılaşmayı hakemler Andrea Puecher (İtalya) ve Peter Szabo (Macaristan) yönetecek.

Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ilk mücadelesinde konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK’yı ve ikinci maçında ise deplasmanda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna’yı 3-0 yendi.

Türk temsilcisi, elde ettiği 2 galibiyetle lider durumda bulunurken, 1’er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Rusya temsilcisi 2. sırada yer alıyor.

AA