Eczacıbaşı VitrA namağlup çeyrek finalde

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Dinamo Kazan'ı konuk etti. Rakibini 3-0 ile geçen Eczacıbaşı VitrA, yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

26 Şubat 2019, Salı 19:40
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Eczacıbaşı VitrA namağlup çeyrek finalde

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Dinamo Kazan'ı konuk etti. Rakibini 3-0 ile geçen Eczacıbaşı VitrA, yenilgi almadan grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

SALON: TVF Burhan Felek Voleybol

HAKEMLER: Mario Bernaola, Milan Rajkovic

ECZACIBAŞI VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Gamze, Simge (L), Ezgi, Meliha, Krsmanovic.

DİNAMO KAZAN: Bavykina, Maryukhnich, Kotikova, Kadochkina, Koroleva, Startseva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova.

SETLER: 3-0 (25-21, 25-18, 25-17)

SÜRE: 68 dakika (24, 21, 23)

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