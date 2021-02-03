Eczacıbaşı VitrA, Lokomotiv Kaliningrad'a set vermedi: 3-0
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ikinci maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad’ı 3-0 yendi. Temsilcimiz, bu sonucun ardından D Grubu’nda liderliği garantiledi ve çeyrek finale çıktı.
Eczacıbaşı VitrA, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı beşinci maçında ev sahibi Lokomotiv Kaliningrad'ı set vermeden mağlup etti ve D Grubu'ndaki liderliğini garantileyerek çeyrek finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA, turnuvanın son gününde Dinamo Moskova ile karşılaşacak.
SALON: Yantarny Kaliningrad
HAKEMLER: Wim Cambre (BEL), Sonja Simonovska (MNE)
LOKOMOTİV KALİNİNGRAD: Ryseva, Voronkova, Podskalnaia, Stalnaya, Ezhak, Zaytseva, Gorbacheva (L), Gorbatyuk, Gatina.
ECZACIBAŞI VİTRA: Ogbogu, Boskovic, Saliha, Beyza, Mirkovic, Thompson, Melisa (L), Fatma, Elif, Merve.
SETLER: 0-3 (20-25, 19-25, 17-25)
SÜRE: 78 dakika (25,27,26)