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Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan temsilcisi Altay’ı 3-0 yendi

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda Eczacıbaşı VitrA, ilk maçında Kazakistan temsilcisi Altay’ı 3-0 mağlup etti.

04 Aralık 2018, Salı 14:00
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Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan temsilcisi Altay’ı 3-0 yendi

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda Eczacıbaşı VitrA, ilk maçında Kazakistan temsilcisi Altay’ı 3-0 mağlup etti.

Çin’in Shaoxing kentinin ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası başladı.

B Grubu’nda yer alan 2015 ve 2016 yıllarının şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, ilk maçında Altay’ı 25-10, 25-11 ve 25-15’lik setlerle 3-0 yenerek turnuvaya iyi başlangıç yaptı.

Eczacıbaşı VitrA, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 12.00’de Tayland ekibi Supreme Chonburi ile karşılaşacak.

AA

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