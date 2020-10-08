Sultanlar Ligi 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA ile Karayolları yarın saat 15.00’de Eczacıbaşı Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak.

Geçtiğimiz sezon Karayolları takımında kiralık olarak oynayan turuncu-beyazlıların genç orta oyuncusu Merve Atlıer, karşılaşmayla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Karayolları’nın mücadeleci ve iyi servis atan genç bir takım olduğunu söyleyen Merve, "Çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Evimizde güzel bir galibiyet alıp, takım oyunumuzun daha da üstüne koyarak önümüzdeki önemli haftaya motivasyonumuz yüksek girmek istiyoruz" dedi.