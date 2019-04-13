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Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’yı eleyerek finale yükseldi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 yendi.

13 Nisan 2019, Cumartesi 16:19
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Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’yı eleyerek finale yükseldi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 yendi.

Seride durumu 2-0’a getiren Eczacıbaşı VitrA, finale yükselen ilk takım oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Merve Atlıer, Boskovic, Kim Koung, Büşra Kılıçlı, Ezgi Dilik (Simge Aköz, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Güldeniz Önal)

Galatasaray HDI Sigorta: Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys, Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın (Gizem Karadayı, Buse Kayacan, Nursevil Aydınlar, Atkinson, Melike Yılmaz)

Setler: 25-19, 22-25, 25-17, 25-19

Süre:  102 dakika (26, 27, 23, 26)

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