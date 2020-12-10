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Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Moskova: 3 - 0

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova’yı 3-2 yendi.

10 Aralık 2020, Perşembe 22:27 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı VitrA - Dinamo Moskova: 3 - 0

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. tur üçüncü maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova’yı 3-2 yendi. Turuncu-beyazlı takım, Allianz MTV Stuttgart ve Lokomotiv Kaliningrad Region’un ardından Dinamo Moskova’yı da yenerek 3’te 3 yaptı ve liderliğini sürdürdü. İkinci etap maçları 2-4 Şubat tarihlerinde, Lokomotiv Kaliningrad Region’un ev sahipliğinde Rusya’da oynayacak


     Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

     Hakemler: Goran Gradinski (Hırvatistan), Agnieszka Michlic (Polonya)

     Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Elif Şahin, Thompson, Ogbogu, Boskovic,

 Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Fatma Yıldırım, Hande Baladın)

     Dinamo Moskova: Shcherban, Enina, Romanova, Pereira, Orlova,

 Goncharova (Bibina, Klimets, Pospelova, Babeshina, Efimova)

     Setler: 25-18, 25-20, 25-14

     Süre: 73 dakika (23, 28, 22)


İSTANBUL (AA)


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