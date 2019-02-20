Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finali garantiledi

2019 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu beşinci maçında Uralochka-NTMK takımına konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla turuncu-beyazlılar, son maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. 

20 Şubat 2019, Çarşamba 19:31 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finali garantiledi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı VitrA, B Grubu’ndaki 5. hafta maçında konuk olduğu Rusya temsilcisi Uralochka-NTMK’yi 3-2 mağlup etti.

Ekaterinburg kentindeki DIVS Uralochka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı VitrA, 25-20, 25-22, 19-25, 22-25 ve 15-8’lik setlerle 3-2 kazandı.

Grupta oynadığı 5 müsabakayı da kazanan turuncu-beyazlı ekip, son maç öncesi grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Uralochka-NTMK ise gruptaki üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Eczacıbaşı VitrA, B Grubu’nun son maçında Dinamo Kazan’ı, 26 Şubat Salı günü saat 17.00’de Burhan Felek Voleybol Salonu’nda konuk edecek. 

Salon: DIVS Uralochka Ekaterinburg 

Hakemler: Pawel Burkiewicz (POL), Stephan Grieder (SUI) 

Uralochka-NTMK: Harelik, Romanova, Enina, Klimets, Parubets, Evdokimova, Podkopaeva (L) 

Eczacıbaşı VitrA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Gözde, Ezgi, Meliha, Güldeniz 

Setler: 2-3 (20-25, 22-25, 25-19, 25-22, 8-15) 

Süre: 115 dakika (23,27,23,28,14)

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