Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek.

İlk yarının son haftasında Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, bir maç eksiğine rağmen ligdeki liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz dokuz haftada hiç yenilgi almadan yoluna devam eden turuncu beyazlılar, birinci devre boyunca rakiplerine sadece üç set verdi. Son olarak Galatasaray’la karşılaşan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmüştü.

Eczacıbaşı VitrA – Aydın B.şehir Bld. karşılaşması 25 Aralık Salı günü, saat 14:00’da, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.