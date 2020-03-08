Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-1 yendi.

08 Mart 2020, Pazar 20:50 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı VitrA-Atlasglobal Yeşilyurt maç sonucu: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 21. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt’u 3-1 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Gamze Kılıç, Natalia, Ergül Eroğlu, Sonja (Simge Şebnem Aköz, Merve Dalbeler, Lloyd, Melis Durul)

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Gözde Dal İrgi, Buket Gülübay, Caratasu, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç, Derya Güç, Şule Yetimoğlu)

Setler: 25-15, 24-26, 25-21, 25-17

Süre: 112 dakika (29, 31, 27, 25)

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