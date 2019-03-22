Eczacıbaşı VitrA: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA adını yarı finale yazdırdı.

22 Mart 2019, Cuma 18:59
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Eczacıbaşı VitrA: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA adını yarı finale yazdırdı.

Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile yarın saat 14.00’te karşılaşacak.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Fikret Fidan, İlhami Şenyurt

Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Merve Atlıer)

Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe, Özgen Yurtdagülen, Buse Ünal, Bailey, Hande Korkut, Bytsenko (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)

Setler: 25-20, 25-13, 25-23

Süre: 76 dakika (25, 23, 28)

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