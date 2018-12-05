Voleybolda kulüpler bazında en prestijli kupa olan ve son 3 yıldır Türk takımlarının kazandığı Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası Çin’in ev sahipliğinde dün başladı...

2015 ve 2016’da bu turnuvada zafere ulaşan temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA, B Grubu’nda Kazakistan ekibi Altay ile kozlarını paylaştı. Rakibini 25-10, 25-11 ve 25-15’lik setlerle 3-0 yenen Turuncu-Beyazlılar, ilk maçtan rakiplerine gözdağı verdi.

Aldığı 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Boskovic, aynı zamanda maçın ‘En değerli oyuncusu’ seçildi.

Eczacıbaşı, gruptaki ikinci maçında bugün 12.00’de Tayland ekibi Supreme Chonburi ile karşılaşacak.

Ev sahibini yendi

Vakıfbank ise üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak adına mücadele ettiği turnuvaya galibiyetle başladı.

A Grubu’nda yer alan Sarı- Siyahlılar, ev sahibi ülkeden Zhejiang’a karşı oynadığı maçı, 25-20, 25-13 ve 25-13’lük setlerle 3-0 kazandı ve yine şampiyonanın en iddialı takımlarından birisi olacağını gösterdi.

Temsilcimizin Çinli oyuncusu Zhu Ting ise maçın MVP’si seçildi.

VakıfBank, A grubundaki ikinci maçında bugün 09.00’da Fransız ekibi Volero Le Cannet ile kapışacak.