Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank’ın, 3-8 Aralık tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

Bu sene 13. kez gerçekleştirilecek organizasyonda A Grubu’nda yer0 alacak Eczacıbaşı VitrA’nın rakipleri Guangdong Evergrande (Çin), Imoco Volley Conegliano (İtalya) ve Minas Tenis Clube (Brezilya) oldu.

B Grubu’nda yer alan turnuvanın son şampiyonu VakıfBank ise Tianjin Bohai Bank (Çin), Praia Clube (Brezilya) ve Igor Gorgonzola Novara (İtalya) ile mücadele edecek.

Vakıf, 2013, 2017 ve 2018’de, turnuvaya wild card ile son dünya üçüncüsü olarak katılan Eczacıbaşı VitrA ise 2015 ve 2016’da bu turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.







