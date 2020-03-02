Eczacıbaşı ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçları ertelendi

İki temsilcimiz de koronavirüs vakalarının Avrupa’da özellikle de İtalya’da artması sebebiyle CEV’e erteleme için başvuruda bulunmuştu. CEV iki takımın da taleplerini kabul etti ve Şampiyonlar Ligi’nde gelecek hafta İtalyan takımlarıyla yapacakları çeyrek final maçlarını erteledi. CEV’in çarşamba günü oynanacak Scandicci-Eczacıbaşı ve Perşembe günü yapılacak Fenerbahçe-Igor Gorgonzola Novara maçlarının başka bir tarihe ertelendiğini kulüplere yazılı açıklamayla bildirdiği kaydedildi.