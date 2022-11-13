Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda karşılaştığı Sarıyer Belediyespor’u 25-20, 25-20, ve 25-20’lik skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Lila, Kongyot, Begüm, Drewniok, Chatchu-On, Büşra, Simay (L), Merve, Çağla, Işıl (L), Aleyna.
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Yasemin, Simge (L), Saliha, Elif, Fabris, Yaprak, Dilay, Defne. Jack-Kısal.
Setler: 0-3 (20-25, 20-25, 20-25)
Süre: 79 dakika (26, 24, 29)