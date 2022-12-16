Eczacıbaşı ile VakıfBank eşleşti!

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etmişti. Temsilcimiz ikinci maçında İtalyan ekibi Imoco Conegliano'ya 3-1 mağlup oldu.

İLK SET SONUCU: Eczacıbaşı Dynavit 18-25 Imoco Volley Conegliano

İKİNCİ SET SONUCU: Eczacıbaşı Dynavit 25-21 Imoco Volley Conegliano

ÜÇÜNCÜ SET SONUCU: Eczacıbaşı Dynavit 22-25 Imoco Volley Conegliano

DÖRDÜNCÜ SET SONUCU: Eczacıbaşı Dynavit 18-25 Imoco Volley Conegliano

IMOCO CONEGLIANO İLK MAÇINI KAZANDI

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde oynanan diğer mücadelede İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube’yi 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile Prosecco Doc Imoco Conegliano takımları yarı finale yükselen takımlar oldu. Brezilya ekibi Dentil Praia Clube ise turnuvaya veda etti.

VAKIFBANK YARI FİNALE YÜKSELDİ

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde temsilcimiz VakıfBank, B Grubu’ndaki ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Grup aşamasını 2’de 2 yaparak namağlup lider tamamlayan VakıfBank’ın yarı finaldeki rakibi ise A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan ekip olacaktı.

Eczacıbaşı, Imoco'ya kaybedince A Grubu'nu 2. sırada tamamlamadı ve yarı finalde iki temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank eşleşti.



