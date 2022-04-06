Eczacıbaşı, genç sporcularla bir araya gelecek

Çocukları ve ailelerini spor kültürüyle tanıştırmak, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan projenin 10. Gelişim Takımları Turnuvası’nda 510 genç voleybolcu sahaya çıkarken; onları heyecan, eğlence ve coşku dolu bir organizasyon bekliyor olacak.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Eczacıbaşı Dynavit’in yıldız oyuncularının da katılımcılarla bir araya geleceği etkinlik çerçevesinde maçların yanı sıra çeşitli seminerler de gerçekleştirilerek katılımcıların gelişimine farklı boyutlarda katkı sağlanacak.

Organizasyonda Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden uzmanlar, sporcuların eğitim hayatlarına da destek olacak “Stres Yönetimi” konulu bir çalışma da yapacak.

Altyapı takımları için oyuncu taramaları da yapılacak

Nirvana Cosmos Sports Center’da gerçekleştirilecek turnuvada Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapı antrenörleri de hazır bulunarak altyapı takımları için oyuncu taraması yapacak. Altyapı ekosistemi için uygun görülen sporcular, altyapı takımlarının çalışmalarına davet edilecek.

2021-2022 sezonu itibarıyla 10 farklı ilde 100’den fazla antrenörün görev yaptığı Geleceğe Smaç projesinde, 6-12 yaş aralığındaki 2.200 öğrenci voleybol okullarında eğitim alırken, 1.200 lisanslı sporcu da kendi bölgelerindeki altyapı turnuvalarında sahaya çıkıyor.

İHA