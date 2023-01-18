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Eczacıbaşı Dynavit'ten CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4!

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında konuk ettiği Maritza Plovdiv'i 3-0 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

18 Ocak 2023, Çarşamba 19:48 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit'ten CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 4!

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında sahasında Bulgaristan’ın Maritza Plovdiv takımını 3-0 mağlup etti. 4’te 4 yapan temsilcimiz, gruptaki namağlup liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın oyuncusu Eczacıbaşı Dynavit’in milli pasörü Elif Şahin seçildi. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki 5. maçında 2 Şubat 2023 tarihinde deplasmanda Romanya’nın C.S.M. Targoviste takımına konuk olacak.

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Juraj Mokry (Slovakya)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif, Voronkova, Yasemin, Fabris, Yaprak, Heyrman, Aybüke (L)

MARITZA PLOVDIV: Angelova, Dudova, Koeva, Krivoshiiska, Slavcheva, Hristoskova, Monova (L) (Pashkuleva (L), Guncheva, Drumeva, Milicevic)

SETLER: 25-14, 25-16, 25-5

SÜRE: 55 dakika (19′,20′,16′)

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