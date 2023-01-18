Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında sahasında Bulgaristan’ın Maritza Plovdiv takımını 3-0 mağlup etti. 4’te 4 yapan temsilcimiz, gruptaki namağlup liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın oyuncusu Eczacıbaşı Dynavit’in milli pasörü Elif Şahin seçildi. Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki 5. maçında 2 Şubat 2023 tarihinde deplasmanda Romanya’nın C.S.M. Targoviste takımına konuk olacak.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Juraj Mokry (Slovakya)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif, Voronkova, Yasemin, Fabris, Yaprak, Heyrman, Aybüke (L)
MARITZA PLOVDIV: Angelova, Dudova, Koeva, Krivoshiiska, Slavcheva, Hristoskova, Monova (L) (Pashkuleva (L), Guncheva, Drumeva, Milicevic)
SETLER: 25-14, 25-16, 25-5
SÜRE: 55 dakika (19′,20′,16′)