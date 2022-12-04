Eczacıbaşı Dynavit’in CEV Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz

Eczacıbaşı Dynavit, E Grubu’nda C.S.M Targoviste (Romanya), Maritza Plovdiv (Bulgaristan) ve Chemik Police’yle (Polonya) mücadele edecek. İlk karşılaşmasına 7 Aralık Çarşamba günü saat 19:00’da C.S.M Targoviste önünde çıkacak olan Turuncu-Beyazlılar’ın Red Bull TV’den yayınlanacak tüm maçlarını Emre Yazıcıol anlatırken, Eczacıbaşı’nın eski milli voleybolcusu Esra Gümüş Kırıcı da yorumlayacak. 20 takımın mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, bir üst tura yükselecek.

Baladın: ‘‘Sezona iyi bir başlangıç yaptık’’

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Red Bull sporcusu Hande Baladın, ‘‘Bir sezonluk aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceğiz. Eczacıbaşı Dynavit olarak hedefimiz tüm kulvarlarda şampiyon olmak. Bu sezona da çok iyi bir başlangıç yaptık ve ligde oynadığımız tüm maçları kazandık. Bu başarılı gidişimize Şampiyonlar Ligi’nde de devam etmek istiyoruz’’ dedi.

Uygulama ücretsiz

Dünya genelinde macera, spor , dans ve müzik tutkunlarının büyük ilgiyle izlediği Red Bull TV, canlı yayınların yanı sıra birçok ilham veren sporcu, müzisyen ve kişinin de hikayesini sunuyor.

Eczacıbaşı Dynavit – CEV Şampiyonlar Ligi Maç Programı

7 Aralık Çarşamba - 19:00 - Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste

20 Aralık Salı - 18:00 - Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit

11 Ocak Çarşamba - 19:00 - Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police

18 Ocak Çarşamba - 20:00 - Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv

02 Şubat Perşembe - 19:00 - C.S.M. Targoviste - Eczacıbaşı Dynavit







