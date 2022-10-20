Eczacıbaşı Dynavit 2022-2023 sezonunu 25 Ekim salı günü açacak.

Axa Sigorta Kupa Voley maçları için yola çıkıldı

Turuncu-beyazlı ekip bu sezon Misli.com Sultanlar Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley, CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası olmak üzere 4 kulvarda yarışacak. Sezonun ilk Axa Sigorta Kupa Voley karşılaşması için yola çıkan Eczacıbaşı Dynavit, Ankara'dan mutlu ayrılmak istiyor.

Tijana Boskovic Türkiye'de

Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden oyuncuların takıma katılmasıyla eksiklerini tamamlayan turuncu-beyazlı ekip, son olarak Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı alan ve turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Tijana Boskovic'in de Türkiye'ye dönmesiyle moralli durumda.

İlk maç yarın

Axa Sigorta Kupa Voley'de Çukurova Bld. Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele yarın 17:00'de TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.



