Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, kendi sahasında VakıfBank'ı 25-17, 25-21 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından VakıfBank ilk mağlubiyetini alırken Eczacıbaşı, 5'te 5 yaptı. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayı ile Tijana Boskovic oldu. Eczacıbaşı Dynavit'te Boskovic'i 13 sayıyla Irina Voronkova takip etti. Öte yandan Hande 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Simge Aköz (L), Boskovic, Beyza Arıcı, Saliha Şahin, Hande Baladin, Yasemin Güveli, Ognjenovic, Elif Şahin, Fabris, Yaprak Erkek, Dilay Özdemir, Voronkova, Defne Başyolcu, Jack-kısal

VakıfBank: Cansu Özbay, Ayça Aykaç (L), Kübra Akman, Ogbogu, Egonu, Gabi, Buket Gülübay, Ioana, Bajema, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Daalderop, Bahar Akbay

Setler: 25-17, 25-21, 25-20

Süre: 74 dakika (21,25, 28)