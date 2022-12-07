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Eczacıbaşı Dynavit-Targoviste maç sonucu: 3-0

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başladı. Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'dan Targoviste'yi 3-0 mağlup etti.

07 Aralık 2022, Çarşamba 19:38 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit-Targoviste maç sonucu: 3-0

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı... Dev turnuvada temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'dan Targoviste ile karşılaştı.

Dev turnuvanın favorilerinden olan Eczacıbaşı sezona galibiyetle başladı. Turuncu-Siyahlılar, Rumen rakibini set vermeden devirdi, parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma RedBull TV'den canlı olarak yayınlandı.

İşte karşılaşmanın canlı yayını:

http://redbull.com/eczacibasidynavitcanliizle

Eczacıbaşı-Targoviste:

1.SET SONUCU: 25-18

2.SET SONUCU: 25-14

3.SET SONUCU: 25-22

Sultanlar Ligi'nde lider!

Eczacıbaşı Dynavit,Sultanlar Ligi'ne harika başladı. Turuncu-Siyahlılar çıktığı 9 maçı da kazanarak namağlup ve lider olarak yoluna devam ediyor.

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