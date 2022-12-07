Eczacıbaşı Dynavit-Targoviste maç sonucu: 3-0

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları başladı... Dev turnuvada temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'dan Targoviste ile karşılaştı.
Dev turnuvanın favorilerinden olan Eczacıbaşı sezona galibiyetle başladı. Turuncu-Siyahlılar, Rumen rakibini set vermeden devirdi, parkeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma RedBull TV'den canlı olarak yayınlandı.
İşte karşılaşmanın canlı yayını:
http://redbull.com/eczacibasidynavitcanliizle
Eczacıbaşı-Targoviste:
1.SET SONUCU: 25-18
2.SET SONUCU: 25-14
3.SET SONUCU: 25-22
Sultanlar Ligi'nde lider!
Eczacıbaşı Dynavit,Sultanlar Ligi'ne harika başladı. Turuncu-Siyahlılar çıktığı 9 maçı da kazanarak namağlup ve lider olarak yoluna devam ediyor.