Eczacıbaşı Dynavit sezon açılışını gerçekleştirdi

Eczacıbaşı Dynavit Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda 2022-2023 sezonu öncesinde basının karşısına çıktı. Toplantıya Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Başantrenör Ferhat Akbaş ve takım kaptanlarından Tijana Boskovic katıldı.

Faruk Eczacıbaşı: Bu sene hedefimiz yine tüm kulvarlarda en önde koşmak olacaktır

İyi bir kadro oluşturduklarını ve hedeflerinin her kulvarda şampiyonluk olduğunu söyleyen Faruk Eczacıbaşı, “Burada birlikteyiz ve bu durumdan çok mutluyuz. Geçen sene kah sevindik kah üzüldük. Aslında en çok üzüldüğümüz konum Milli takım ile Dünya Kupası’na gidip sadece ilk 8’e girebilmek oldu. Biz Eczacıbaşı ve milli takım ile hedefimizin hep en üst olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sene Eczacıbaşı Dynavit’in hedefi yine tüm kulvarlarda en önde koşmak olacaktır. Kadromuza yeni oyuncular kattık. Bize güç katacaklarına inanıyoruz. Sezonu Fenerbahçe derbisiyle açacağız. İyi bir sezon açılışı yapacağımızdan şüphemiz yok. Oyuncularımız tüm yaz boyunca neredeyse hiç tatil yapmadılar. Federasyonumuzu da destekleri ve çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum. Öte yandan kadromuzun değerli oyuncularından Sırbistan Milli Takımı ile Dünya Şampiyonu olan Tijana Boskovic’i de milli takımı da yaşadığı başarı için Eczacıbaşı ailesi olarak tebrik ediyoruz. Bu sene Eczacıbaşı olarak altyapıda da yapılanmaya gittik. Alt yapı antrenörlerimiz ile birlikte her kulvarda en üst başarıları hedefleyeceğiz. Oyuncularımızdan antrenörlerimize tüm ekibimle iç içe ve omuz omuzayız. Yarışları hep önde bitirmek isteyen hırslı bir takımız. Biz şampiyonluklardan ötesini istiyoruz. Biz aslında bir deniz feneri olmak istiyoruz. Eczacıbaşı ve Türkiye olarak voleybolda Dünyada deniz feneri olmak istiyoruz. Biz kulüp olarak kurulduğumuz yıldan itibaren kadınların ön planda olduğu bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim başarılarımızda pay sahibi olan tüm sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Ferhat Akbaş: Kupaların peşinden koşacak güzel bir ekibiz var

Zaten güçlü olan kadrolarını yapılan takviyelerle daha da iyi bir konuma getirdiklerini dile getiren Başantrenör Ferhat Akbaş, “Başkanımız tüm konuyu güzelce özetledi aslında. Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini görüyoruz. Ama Türkiye'de değişmeyen bir şey var. Bu da Eczacıbaşı Dynavit’in duruşu ve başarıları. Şu an gördüğünüz ekip olarak biz bu akımın bu seneki temsilcileriyiz. Bizler elimizden geldiğince bu duruşu devam ettirmek istiyoruz. Kupaların peşinden koşacak güzel bir ekibimiz var. Sahada çok iyi mücadele edecek hırslı bir takım olduğumuzu göreceksiniz. Bu yaz A takımdan en alt yaş takımımıza kadar tüm sporcularımız tatil günlerini çalışarak geçirdi. Bunu başkanımıza ve sizlere başarılarımızla sahada göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Dünya kupası sonrası kendilerini güzel bir sezonun beklediğini dile getiren takım kaptanlarından Tijana Boskovic ise, “Burada olduğumu için çok mutluyum ve bu sezon için çok heyecanlıyım. Sezonu 5 gün önce Ankara’da kupa maçları ile açtık. Takımımızın durumu verdiğimiz mücadele ile gözler önünde. Bu sezon 4 farklı kupada mücadele edeceğiz ve en iyisini yapacağız. Bu sezonu en verimli şekilde geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” şeklinde konuştu.

Yeni sezon açılış etkinliği fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İHA