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Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 3'de 3 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, 2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında konuk ettiği Grupa Azoty Chemik Police'i 3-1 mağlup etti ve 3'de 3 yaptı.

11 Ocak 2023, Çarşamba 21:40 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde 3'de 3 yaptı

2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında Polonya’nın Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 21-25, 25-14, 25-20 ve 25-17 setlerle 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Benedikt Geukes, Ricardo Ferreira

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande, Jack-Kısal, Fabris, Voronkova, Simge (L), Aybüke (L), Saliha, Yasemin, Yaprak

Grupa Azoty Chemik Police: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic-Canzian, Lukasik, Wasilewska, Stenzel (L), Almeida de Souza, Polec, Czyrnianska, Sikorska, Oveckova

Setler: 21-25, 25-14, 25-20, 25-17

Süre: 101 dakika (25,21,32,23)

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