2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü maçında Polonya’nın Grupa Azoty Chemik Police takımını konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 21-25, 25-14, 25-20 ve 25-17 setlerle 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Benedikt Geukes, Ricardo Ferreira

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Hande, Jack-Kısal, Fabris, Voronkova, Simge (L), Aybüke (L), Saliha, Yasemin, Yaprak

Grupa Azoty Chemik Police: Oveckova, Cipriano, Korneluk, Brakocevic-Canzian, Lukasik, Wasilewska, Stenzel (L), Almeida de Souza, Polec, Czyrnianska, Sikorska, Oveckova

Setler: 21-25, 25-14, 25-20, 25-17

Süre: 101 dakika (25,21,32,23)