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Eczacıbaşı Dynavit - PTT maç sonucu: 3-0

Axa Sigorta Kupa Voley B Grubu çeyrek final etabında PTT'yi konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Turuncu beyazlılar, setlerde 25-21, 25-22 ve 25-17'lik skorlarla 3-0 galip geldi.

05 Ocak 2022, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit - PTT maç sonucu: 3-0

Boskovic 19 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Beyza 7, Adams ise 10 sayı elde etti. Öte yandan milli smaçör Hande Baladın 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Gözde, Fatma, Dilay, 

PTT: Bahar, Sıla, Campos, İlayda, Dimitrova, Merve, Simay (L), Rousseaux, Çağla, Ceren Nur

SETLER: 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 85 dakika (29, 31, 25)

DHA

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