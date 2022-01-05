Eczacıbaşı Dynavit - PTT maç sonucu: 3-0

Boskovic 19 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Beyza 7, Adams ise 10 sayı elde etti. Öte yandan milli smaçör Hande Baladın 12 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: Eczacıbaşı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

ECZACIBAŞI DYNAVIT: Hande, Beyza, Boskovic, Adams, Heyrman, Elif, Simge (L), Gözde, Fatma, Dilay,

PTT: Bahar, Sıla, Campos, İlayda, Dimitrova, Merve, Simay (L), Rousseaux, Çağla, Ceren Nur

SETLER: 25-21, 25-22, 25-17

Süre: 85 dakika (29, 31, 25)

DHA