Mücadele ettiği 2 kulvarda da yoluna namağlup şekilde devam eden Eczacıbaşı Dynavit, yeni yılın ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Mücadele Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak ve Red Bull TV’den şifresiz yayınlanacak.

Mücadele, Red Bull TV’den şifresiz ve naklen yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak olan Grupa Azoty Chemik Police maçı Red Bull TV’den şifresiz ve naklen yayınlanacak. 19.00’da başlayacak olan karşılaşmada Eczacıbaşı Dynavit’in eski kaptanı Esra Gümüş Kırıcı, her zaman olduğu gibi yorumcu olarak görev yapacak.

Red Bull TV’den şifresiz izleyebilmek için:

http://redbull.com/eczacibasidynavitcanliizle

Eczacıbaşı Dynavit 2023’ün ilk derbisinde galibiyet için sahada olacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ardından ise misli.com Sultanlar Ligi’nin 15. Hafta karşılaşmasında 14 Ocak 2023, Cumartesi günü saat 19.00’da Fenerbahçe Opet’i ağırlayacak. Sezon başında oynanan derbiyi deplasmanda 3-0 kazanarak rahat bir galibiyet alan Eczacıbaşı Dynavit, evinde Fenerbahçe Opet’i de geçerek 14 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Turuncu beyazlılar, geçtiğimiz Cuma günü evinde Bolu Belediye Spor’u 3-0’la geçerek ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamıştı.

Eczacıbaşı Dynavit, 14 maçtır kaybetmiyor

Ligde oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrılan Eczacıbaşı Dynavit, misli.com Sultanlar Ligi’nde henüz yenilmedi. Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta ve Vakıfbank da dahil olmak üzere tüm maçlarını kazanan İstanbul temsilcisi, rakiplerine sadece 1 set verdi.

Derbi, TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak

misli.com Sultanlar Ligi’nin 15. Haftasında oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet mücadelesi saat 19.00’da TRT Spor Yıldız ekranlarından yayınlanacak.