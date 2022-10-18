2022-2023 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit Milli yıldızlarına kavuştu.

Turuncu-beyazlılarda Yüzler Gülüyor

Turuncu-beyazlı ekip, Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden liberoları Simge Aköz, smaçörleri Hande Baladın ve Şahin kardeşler pasör Elif, smaçör Saliha Şahin'e kavuştu.

A Milli Voleybol takımı ile uzun bir yaz dönemi geçiren oyuncular Eczacıbaşı Dynavit'in tesislerine ayak bastı.

Tijana Boskovic Geliyor

Milli oyuncularla hazırlıklarına devam eden ekip, Dünya Şampiyonu olan Sırbistan'ın yıldızı Tijana Boskovic'in de takıma katılması ile sezon öncesi hazırlıklarına devam edecek.

Sırp yıldızın önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor.

Yeni Sezon 30 Ekim'de Başlıyor

Eczacıbaşı Dynavit 2022-2023 sezonunun ilk maçına 30 Ekim Pazar günü Fenerbahçe Opet deplasmanı ile başlayacak.







