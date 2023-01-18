Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv (CANLI İZLE)

Eczacıbaşı Dynavit'in CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Maritza Plovdiv. Misli.com Sultanlar Ligi'nde bu sezon çıktığı 14 maçta 14 galibiyet alan ve liderliğini sürdüren Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde sahne alıyor.

Daha önce CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3 maça çıkan Eczacıbaşı Dynavit 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police'i 3-1, Bulgar temsilcisi Maritza Plovdiv'ı 3-0 ve Romanya ekibi C.S.M Targoviste'yi 3-0'la devirmişti.

Misli.com Sultanlar Ligi lideri temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit'in Maritza Plovdiv ile oynayacağı karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi Fanatik.com.tr'den ve Red Bull TV'den canlı takip izleyebilirsiniz.