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Eczacıbaşı Dynavit, ligde 3’te 3 yaptı

Misli.com Sultanlar Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek ligde 3. galibiyetine imza attı.

09 Kasım 2022, Çarşamba 21:39 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit, ligde 3’te 3 yaptı

Misli.com Sultanlar Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek ligde 3. galibiyetine imza attı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Recep Karakoç

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Saliha, Heyrman, Fabris, Yaprak, Jack-Kısal, Simge (L), Dilay, Defne, Beyza, Voronkova, Yasemin

Nilüfer Bld.: Hümay, İlayda, Atkinson, Radosova, Deniz, Sıla, Eylül (L), Arzum, Milanova, Cansu

Setler: 25-22, 25-21, 26-24

Süre: 85 dakika (27,26,32)

İSTANBUL (İHA)

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