Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etmişti. Temsilcimiz ikinci maçında İtalyan ekibi Imoco Conegliano'yu konuk edecek.

ECZACIBAŞI DYNAVIT - IMOCO VOLLEY CONEGLIANO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin Antalya Spor Salonu'nda oynayacağı Imoco Volley Conegliano karşılaşması saat 16:00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak.

IMOCO CONEGLIANO İLK MAÇINI KAZANDI

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde oynanan diğer mücadelede İtalyan temsilcisi Prosecco Doc Imoco Conegliano, Brezilya ekibi Dentil Praia Clube’yi 3-0 (25-22, 25-21, 25-21) mağlup etti. Bu sonucun ardından temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile Prosecco Doc Imoco Conegliano takımları yarı finale yükselen takımlar oldu. Brezilya ekibi Dentil Praia Clube ise turnuvaya veda etti.

VAKIFBANK YARI FİNALE YÜKSELDİ

FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın ikinci gününde temsilcimiz VakıfBank, B Grubu’ndaki ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas’ı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Grup aşamasını 2’de 2 yaparak namağlup lider tamamlayan VakıfBank’ın yarı finaldeki rakibi ise A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan ekip olacak. VakıfBank, yarı final mücadelesini 17 Aralık Cumartesi saat 20.00’de oynayacak.