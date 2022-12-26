Eczacıbaşı Dynavit, ilk yarının son maçında İlbank ile karşılaşacak

2022-2023 sezonunda misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk yarısında çıktığı tüm maçları kazanarak namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturan turuncu beyazlılar, son maçı da kazanarak ligdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Eczacıbaşı Dynavit – İlbank mücadelesi 28 Aralık’ta saat 14.00’te Misli.com Mobil ve MisliTV’den naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Maritza Plovdiv’i 3-0’la geçen Eczacıbaşı Dynavit’te hedef, 2022’nin son maçından da galibiyetle ayrılmak.

Eczacıbaşı Dynavit, son 8 maçta set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi’nin yenilgisiz tek takımı Eczacıbaşı Dynavit, geride bıraktığımız 13 haftada rakiplerine yalnızca bir set verdi. Turuncu beyazlı ekip, ligde son 8 maçta ise derbi maçları da dahil olmak üzere tüm maçlardan 3-0’lık skorlarla ayrılmayı başardı.

Mücadele Misli.com Mobil ve MisliTV’den yayınlanacak

misli.com Sultanlar Ligi’nin 13. Haftasında oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-İlbank mücadelesi saat 14.00’te Misli.com Mobil ve MisliTV’den yayınlanacak.