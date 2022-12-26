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Eczacıbaşı Dynavit, ilk yarının son maçında İlbank ile karşılaşacak

Namağlup lider Eczacıbaşı Dynavit, misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk yarısının son maçında, 28 Aralık 2022, çarşamba günü evinde İlbank ile karşılaşacak.

26 Aralık 2022, Pazartesi 10:46 Son Güncelleme:
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Eczacıbaşı Dynavit, ilk yarının son maçında İlbank ile karşılaşacak

2022-2023 sezonunda misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk yarısında çıktığı tüm maçları kazanarak namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturan turuncu beyazlılar, son maçı da kazanarak ligdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Eczacıbaşı Dynavit – İlbank mücadelesi 28 Aralık’ta saat 14.00’te Misli.com Mobil ve MisliTV’den naklen yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakibi Maritza Plovdiv’i 3-0’la geçen Eczacıbaşı Dynavit’te hedef, 2022’nin son maçından da galibiyetle ayrılmak.

Eczacıbaşı Dynavit, son 8 maçta set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi’nin yenilgisiz tek takımı Eczacıbaşı Dynavit, geride bıraktığımız 13 haftada rakiplerine yalnızca bir set verdi. Turuncu beyazlı ekip, ligde son 8 maçta ise derbi maçları da dahil olmak üzere tüm maçlardan 3-0’lık skorlarla ayrılmayı başardı.

Mücadele Misli.com Mobil ve MisliTV’den yayınlanacak

misli.com Sultanlar Ligi’nin 13. Haftasında oynanacak Eczacıbaşı Dynavit-İlbank mücadelesi saat 14.00’te Misli.com Mobil ve MisliTV’den yayınlanacak.

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