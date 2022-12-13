Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası için Antalya’da

Eczacıbaşı Dynavit, Antalya’da düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda oynayacağı müsabakalar için Antalya’ya gitti. Sultanlar Ligi’nde lider durumda olan turuncu-beyazlı ekip, ilk olarak 14 Aralık Çarşamba günü, Güney Amerika kulüpler ikincisi, Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube ile saat 16.30’da Antalya Spor Salonu’nda karşılaşacak.

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Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın ikinci maçında Eczacıbaşı, 16 Aralık Cuma günü CEV Şampiyonlar Ligi ikincisi, İtalyan ekip Prosecco Doc Imoco Conegliano ile 16.00’da mücadele edecek. Turnuvanın yarı final ve final maçları ise 17-18 Aralık tarihlerinde oynanacak. Eczacıbaşı, Antalya’daki ilk antrenmanını bugün Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirdi.

Ferhat Akbaş: "Karşımıza çıkacak her takıma, rakip fark etmeksizin kazanmak için sahaya çıkacağız"

Bütün rakiplerin kendilerinden net bir şekilde çekindiğini görebildiğini söyleyen Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Sezon başından beri yaşadığımız hisler aynı şekilde devam ediyor. Bütün rakiplerin bizden çok net bir şekilde çekindiğini görebiliyoruz. Bu da takımımıza güven veriyor. Tüm oyuncularıma olan güvenim sonsuz. Karşımıza çıkacak her takıma, rakip fark etmeksizin kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım bizim için güzel bir turnuva olur" ifadelerini kullandı.

Simge Aköz: "Hedefimiz, karşılaşacağımız bütün maçlarda galip gelerek, şampiyonluk kupasını üçüncü kez müzemize koymak"

Dünya Şampiyonu olarak dönmek istediklerini söyleyen takım kaptanlarından Simge Aköz, "FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası oynamayı çok özlediğimiz bir platform. Uzun bir süredir sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu turnuva için oldukça heyecanlı ve hazırız. Hedefimiz, karşılaşacağımız bütün maçlarda galip gelerek, şampiyonluk kupasını üçüncü kez müzemize koymak. Antalya’daki bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyoruz” dedi.

Dentil Praia Clube ve Prosecco Doc Imoco Conegliano karşılaşmaları TRT Spor’da yayınlanacak.(İHA)



